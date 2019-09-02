رفعت السلطات الصينية دعوى قضائية ضد الولايات المتحدة، إلى منظمة التجارة العالمية (WTO)، تتعلق بفرض الجانب الأمريكي مطلع الشهر الجاري رسوما إضافية على منتجات من الصين.

وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان أصدرته، يوم الاثنين: "فرضت الولايات المتحدة، اعتبارا من 1 سبتمبر، رسوما إضافية بنسبة 15% على منتجات صينية بقيمة 300 مليار دولار. ولهذا السبب، قدمنا دعوى إلى منظمة التجارة العالمية. سنواصل بحزم الدفاع عن مصالحنا".

وجاء في البيان أن الصين ستواصل الالتزام بسياسة منفتحة، وتدافع عن مصالحها في مختلف المحافل الدولية.

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وذكرت وزارة التجارة الصينية أن "تدابير زيادة الرسوم التي اتخذتها الولايات المتحدة، تنتهك بشكل خطير التوافق الذي تم التوصل إليه بين زعيمي الدولتين. الصين تعرب عن احتجاجها القوي على ذلك".

وشددت الصين على أنها تواصل الالتزام الصارم بقواعد منظمة التجارة العالمية، مع الدفاع عن مصالحها المشروعة، مضيفة: "نعتزم الدفاع بحزم عن أشكال التعاون متعدد الأطراف ونظام التجارة الدولية".

وشهدت الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم تصعيدا حادا مؤخرا، حيث فرض البلدان المزيد من الرسوم على وارداته من الآخر، وأعلن ترامب فرض رسوم إضافية بنسبة 5% على سلع صينية تبلغ قيمتها نحو 550 مليار دولار، وذلك بعد ساعات من إعلان الصين عن رسوم على منتجات أمريكية بقيمة 75 مليار دولار كإجراء انتقامي.

المصدر: وكالات