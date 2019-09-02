كشفت وزارة البترول المصرية عن تحقيق إنجاز جديد بمنطقة شرق بحرية، حيث تم حفر 10 آبار استكشافية بالمنطقة عن وضع الآبار قيد الإنتاج في وقت قياسي.

ووفقا للوزارة فإن متوسط إنتاج الآبار اليومي بلغ 5 آلاف برميل من النفط الخام، وأوضحت أن ما تحقق في تلك المنطقة الواعدة يمثل نحو 16% من الإنتاج الحالي من شركة "قارون للبترول".

ولفتت إلى أن ما تم إنفاقه على أنشطة البحث والاستكشاف يفوق ما تم إنفاقه خلال الثلاثة أعوام الماضية، وأن ما تم تحقيقه من نجاح في مجال الاستكشاف يؤكد أن أرض مصر غنية وما زالت زاخرة بالثروات البترولية، ما يفتح المجال أمام الشركات العالمية لتكثيف أعمال البحث.

وقال رئيس شركة "قارون للبترول" أشرف عبد الجواد إنه بناء على تلك النتائج فإنه يتم العمل حاليا مع الشركاء لوضع خطة تنمية طموحة بتكلفة استثمارية بنحو 237 مليون دولار خلال العام المالي 2019 – 2020.

وأشار إلى أن معدل إنتاج الشركة اليومي بلغ خلال العام الجاري 731.7 ألف برميل يوميا، باستخدام أحدث الأساليب وبلغ إجمالي الاستثمارات حوالى 182 مليون دولار.

وأوضح أنه تم زيادة الاحتياطي بحوالي 24 مليون برميل نتيجة لأعمال البحث والاستكشاف ليبلغ الاحتياطي المؤكد لشركة "قارون للبترول" 69 مليون برميل بنهاية العام المالي 2018 – 2019.

ناصر حاتم

المصدر: RT