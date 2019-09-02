ارتفاع الذهب مع احتدام المواجهة التجارية بين واشنطن وبكين

ارتفعت أسعار الذهب الاثنين بدعم من الطلب على الملاذات الآمنة، مع بدء واشنطن وبكين تبادل فرض الرسوم، في تصعيد للحرب التجارية المستمرة بينهما.

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وبدأت واشنطن فرض رسوم نسبتها 15% على مجموعة من السلع الصينية الأحد، بما في ذلك الأحذية والساعات الذكية والشاشات التلفزيونية المسطحة، فيما بدأت بكين في فرض رسوم جديدة على سلع أمريكية بينها، الخام الأمريكي.

وبحلول الساعة 07:42 بتوقيت غرينيتش، زاد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1522.1 دولار للأونصة، فيما استقر في العقود الأمريكية الآجلة عند 1529.50 دولار للأونصة.

وقال دانييل هاينز محلل شركة "إيه إن زد" إن "وقائع الحرب التجارية بعد تنفيذ الرسوم الجديدة الأحد أبقت على حالة العزوف عن المخاطرة في الأسواق صباح اليوم".

فيما ساهم تصاعد الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم وتأججت المخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي من ارتفاع الذهب بواقع أكثر من 100 دولار في أغسطس الماضي للأونصة.

المصدر: "رويترز"