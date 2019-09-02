سهم أكبر بنوك دبي يقفز مع رفع سقف تملك الأجانب
قفز سعر سهم "بنك الإمارات دبي الوطني" اليوم إلى أعلى مستوى له في 12 عاما، بعد إعلان البنك الإماراتي عن حصوله على الموافقة المتعلقة برفع نسبة تملك الأجانب من 5 إلى 20% من رأسماله.
وقال البنك المدرج في سوق دبي المالي في بيان صحفي، إنه حصل على كافة الموافقات الرقابية والداخلية اللازمة لزيادة نسبة تملك الأجانب في رأس ماله من 5% إلى 20% وفقا للنظام الأساسي له.
وذكرت وكالة "بلومبرغ" أن سهم البنك الذي يعد الأكبر في دبي، ارتفع بنسبة 14.4% مسجلا أعلى مستوى في 12 عاما، في حين ارتفع مؤشر دبي القياسي بنسبة 3.2%.
وفي ما يلي رسم بياني يظهر منحى مؤشر دبي القياسي خلال تعاملات اليوم:
ويعتبر سهم "بنك الإمارات دبي الوطني" من الأسهم الثقيلة وذات الوزن في المؤشر العام لسوق دبي، حيث تمتلك مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية أكبر حصة في البنك بنسبة 55.7%.
وكان "بنك الإمارات دبي الوطني" قد أعلن مؤخرا عن نتائجه المالية بخصوص الربع الثاني من العام الجاري، والتي سجلت نموا صافيا بنسبة 80% لتبلغ 4.74 مليار درهم، مقارنة بـ2.63 مليار درهم في الربع الثاني من 2018.
المصدر: وكالات