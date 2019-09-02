 
مباشر

سهم أكبر بنوك دبي يقفز مع رفع سقف تملك الأجانب

مال وأعمال

سهم أكبر بنوك دبي يقفز مع رفع سقف تملك الأجانب
Reuters
سهم أكبر بنك في دبي يقفز مع رفع سقف تملك الأجانب
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mcdy

قفز سعر سهم "بنك الإمارات دبي الوطني" اليوم إلى أعلى مستوى له في 12 عاما، بعد إعلان البنك الإماراتي عن حصوله على الموافقة المتعلقة برفع نسبة تملك الأجانب من 5 إلى 20% من رأسماله.

وقال البنك المدرج في سوق دبي المالي في بيان صحفي، إنه حصل على كافة الموافقات الرقابية والداخلية اللازمة لزيادة نسبة تملك الأجانب في رأس ماله من 5% إلى 20% وفقا للنظام الأساسي له.

وذكرت وكالة "بلومبرغ" أن سهم البنك الذي يعد الأكبر في دبي، ارتفع بنسبة 14.4% مسجلا أعلى مستوى في 12 عاما، في حين ارتفع مؤشر دبي القياسي بنسبة 3.2%.

وفي ما يلي رسم بياني يظهر منحى مؤشر دبي القياسي خلال تعاملات اليوم:

سهم أكبر بنوك دبي يقفز مع رفع سقف تملك الأجانب
Bloomberg

ويعتبر سهم "بنك الإمارات دبي الوطني" من الأسهم الثقيلة وذات الوزن في المؤشر العام لسوق دبي، حيث تمتلك مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية أكبر حصة في البنك بنسبة 55.7%.

وكان "بنك الإمارات دبي الوطني" قد أعلن مؤخرا عن نتائجه المالية بخصوص الربع الثاني من العام الجاري، والتي سجلت نموا صافيا بنسبة 80% لتبلغ 4.74 مليار درهم، مقارنة بـ2.63 مليار درهم في الربع الثاني من 2018.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

فتاة مصرية تعلن تجميد بويضاتها