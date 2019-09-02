قفز سعر سهم "بنك الإمارات دبي الوطني" اليوم إلى أعلى مستوى له في 12 عاما، بعد إعلان البنك الإماراتي عن حصوله على الموافقة المتعلقة برفع نسبة تملك الأجانب من 5 إلى 20% من رأسماله.

وقال البنك المدرج في سوق دبي المالي في بيان صحفي، إنه حصل على كافة الموافقات الرقابية والداخلية اللازمة لزيادة نسبة تملك الأجانب في رأس ماله من 5% إلى 20% وفقا للنظام الأساسي له.

وذكرت وكالة "بلومبرغ" أن سهم البنك الذي يعد الأكبر في دبي، ارتفع بنسبة 14.4% مسجلا أعلى مستوى في 12 عاما، في حين ارتفع مؤشر دبي القياسي بنسبة 3.2%.

وفي ما يلي رسم بياني يظهر منحى مؤشر دبي القياسي خلال تعاملات اليوم:

Bloomberg

ويعتبر سهم "بنك الإمارات دبي الوطني" من الأسهم الثقيلة وذات الوزن في المؤشر العام لسوق دبي، حيث تمتلك مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية أكبر حصة في البنك بنسبة 55.7%.

وكان "بنك الإمارات دبي الوطني" قد أعلن مؤخرا عن نتائجه المالية بخصوص الربع الثاني من العام الجاري، والتي سجلت نموا صافيا بنسبة 80% لتبلغ 4.74 مليار درهم، مقارنة بـ2.63 مليار درهم في الربع الثاني من 2018.

المصدر: وكالات