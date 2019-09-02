انخفاض أسعار النفط مع احتدام الحرب التجارية بين واشنطن وبكين

هبطت أسعار النفط الاثنين بعد سريان مفعول رسوم جمركية جديدة تبادلت الولايات المتحدة والصين فرضها، مما أثار المخاوف من أن يعرض ذلك النمو العالمي لمزيد من الضرر ويقلص الطلب على النفط.

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وانخفض خام القياس العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.7% ليسجل 58.83 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:41 بتوقيت غرينيتش، فيما هبط خام القياس الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.5% إلى 54.83 دولار للبرميل.

بدأت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم نسبتها 15% على واردات صينية تتجاوز قيمتها 125 مليار دولار، منها أجهزة التحدث الذكية وسماعات البلوتوث فضلا عن أنواع كثيرة من الأحذية.

وردا على ذلك، شرعت الصين في فرض رسوم على بعض السلع الأمريكية ضمن قائمة مستهدفة تبلغ قيمتها 75 مليار دولار.

وعلق ستيفن إينز خبير استراتيجيات السوق لدى شركة "أكسي تريدر" على ذلك قائلا: "لا مناص (من تأثير خلافات) التجارة والرسوم الجمركية على أسواق النفط، لذلك إذا استمرت الشكوك التجارية سيكون من الصعب على النفط أن يتخلى عن المخاوف بشأن التهديد على الطلب العالمي".

ويأتي ذلك بينما أظهر مسح لوكالة "رويترز" أن إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" ارتفع في أغسطس لأول شهر هذا العام.

المصدر: "رويترز"