شظايا حروب ترامب التجارية تصيب سيئول وصادراتها

طالت حروب واشنطن التجارية ضد الصين حليفتها سيئول، حيث أظهرت بيانات اليوم الأحد أن صادرات كوريا الجنوبية انخفضت بنسبة 13.6% مقارنة بالعام الماضي.

وأرجع محللون كوريون سبب ذلك إلى الحرب التجارية التي أشعلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وطال أمدها بين أكبر اقتصادين في العالم، إلى جانب انخفاض أسعار الرقائق الإلكترونية.

وسجلت صادرات كوريا الشهر الماضي 44.2 مليار دولار، في حين سجلت في نفس الشهر من العام السابق 51 مليارا، وفقا لبيانات وزارة التجارة والصناعة والطاقة.

وشهدت الواردات أيضا تراجعا بـ4.2% على أساس سنوي الشهر الماضي محققة 42.2 مليار دولار، وفقا للوزارة.

وتراجعت صادرات كوريا الجنوبية إلى الصين وسط النزاع التجاري المتصاعد بين واشنطن وبكين أكبر شريكين تجاريين لسيئول، بمقدار 21.3% على أساس سنوي الشهر الماضي، في حين تراجعت صادراتها إلى الولايات المتحدة أيضا بـ6.7%، وفقا للبيانات.

وأضافت الوزارة أن التراجع في الصادرات يعود جزئيا إلى تأثير القاعدة حيث أن صادرات كوريا من الرقائق سجلت ثالث أعلى معدل لها في أغسطس عام 2018.

في حين شهدت صادرات البلاد من الرقائق في أغسطس من العام الجاري تراجعا كبيرا بـ30.7% مقارنة بالعام السابق، وكذلك انخفضت الشحنات الخارجية للمواد البتروكيماوية بـ19.2%.

ومن ناحية أخرى، ارتفعت صادرات السيارات بـ4.6% خلال الفترة المذكورة، مسجلة زيادة للشهر الخامس على التوالي.

المصدر: "يونهاب"