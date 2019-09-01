 
مباشر

السعودية.. موظفو الحكومة تحت مجهر هيئة مكافحة الفساد

مال وأعمال

السعودية.. موظفو الحكومة تحت مجهر هيئة مكافحة الفساد
Reuters SAL/YS/
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mca1

أكد الرئيس الجديد للهيئة السعودية لمكافحة الفساد مازن الكهموس، أن الرياض عازمة على استئصال الفساد بين الموظفين الحكوميين بعد حملة بدأت قبل عامين وشملت أمراء ووزراء ورجال أعمال.

إقرأ المزيد
السلطات السعودية تلاحق 126 موظفا بتهمة الفساد
السلطات السعودية تلاحق 126 موظفا بتهمة الفساد

وأفاد الكهموس بأنه تلقى توجيهات للتركيز على القضاء على البيرقراطية في البلاد والمتابعة مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على أساس شهري.

وأضاف: "بعد أن تخلصت البلاد بنسبة كبيرة من الرؤوس الكبيرة الفاسدة، أنقل تحذيرا شديد اللهجة من ولي العهد، حيث وجهني بأن المرحلة القادمة ستكون لاستئصال الفساد وسط الموظفين الحكوميين المتوسطين والصغار الفاسدين منهم فقط".

يذكر أن الديوان الملكي السعودي كان قد أعلن في يناير المنصرم أنه بصدد إنهاء حملة مكافحة الفساد التي استمرت 15 شهرا بعد استدعاء 400 شخص واستعادة ما يربو على 106 مليارات دولار عبر تسويات مع عشرات منهم.

المصدر: "رويترز" + "عكاظ"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بركان سترومبولي في إيطاليا يثور من جديد