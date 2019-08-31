روسيا.. نحو مليار و800 مليون دولار دخل مزادات بيع السلطعونات

لم تستبعد الوكالة الفدرالية الروسية لصيد الأسماك "روس ربيولوفستفو"، أن يزيد الدخل من مزادات بيع السلطعونات على 125.5 مليار روبل (حوالي مليار و800 مليون دولار).

وقال نائب مدير الوكالة فاسيلي سوكولوف: "على الأغلب سيكون الرقم أكبر من ذلك. هذا السعر الأدنى للحصص المعروضة في المزادات".

وأشار إلى أنه من الصعب على الدولة، أن تحدد هل ممثلي البزنس على استعداد لتسديد مثل هذا الثمن لقاء الحصص المذكورة، وقال: "الأمر متعلق بحساباتهم، ولا يتعلق فقط بتسديد ثمن الحصص، هناك نفقات أخرى. الحسابات ستشمل فترة 15 عاما، ومنها سينطلقون في اتخاذ قراراتهم".

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كما أشار إلى أن الإطار التنظيمي- القانوني لإجراء مزادات السلطعون، بات جاهزا ، لكن الاستعداد لتنفيذ المزادات سيستغرق وقتا. وقال: "سيتم تحقيق ذلك قريبا. إذا جرت المزادات في أكتوبر، فسيتم توقيع عقود شراء الحصص قبل حلول نوفمبر".

في 28 أغسطس 2019 ، وقع رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف، مجموعة من اللوائح التي تنظم ترتيب وإجراء مزادات السلطعون ، والتي سيتم بموجبها توزيع الحصص قبل 1 نوفمبر.

المصدر: تاس