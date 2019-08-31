كازاخستان تسدد ديون نصف مليون مواطن

أعلنت سلطات كازاخستان عزمها سداد ديون أكثر من نصف مليون مواطن من الفئات الأكثر احتياجا وعرضة للمصاعب الاقتصادية والمعيشية.

وقالت نائب وزير العمل والشؤون الاجتماعية سفيتلانا جاكوبوفا أن الحكومة وضعت قوائم بأسماء المواطنين الذين ستشطب ديونهم، مشيرة إلى أن القوائم تضم 507 آلاف شخص، وهي ليس نهائية ووقد تدرج عليها إضافات.

بدوره، أفاد نائب رئيس البنك الوطني أوليغ سمولياكوف بأن حجم الديون المؤشرة للسداد حاليا تبلغ 105 مليارات تينغ (270 مليون دولار)، مشيرا إلى أن هذه الأموال قد تم تحويلها من الميزانية إلى المصارف المعنية، على أن تكمل إجراءات شطب الديون في بداية شهر سبتمبر المقبل.

وكان الرئيس قاسم جومارت توكاييف قال حين توقيعه على مرسوم بشأن تسديد الديون في 26 يونيو الماضي، إن الهدف منه تخفيف أعباء الديون على مواطني جمهورية كازخستان، ولا سيما الفئات الأكثر احتياجا مثل الأيتام والأسر الكبيرة و ذوي الإعاقات والأسر التي تتلقى المساعدات بسبب عدم وجود معيل لها.

وأشار الرئيس إلى أن الدولة ستسدد ديونا لا تتجاوز حجمها نحو 7.9 ألف دولار وفوائد مستحقة عليها بحدود 791 دولار لكل مواطن مؤهل، ما من شأنها إما أن يعفيهم من الديون كليا أو تخفف أعباء ديونهم بشكل ملموس.

المصدر: وكالات