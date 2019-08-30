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بنك لبناني يعلق عملياته في بعلبك بسبب عقوبات واشنطن ووزير المالية يطمئن

مال وأعمال

بنك لبناني يعلق عملياته في بعلبك بسبب عقوبات واشنطن ووزير المالية يطمئن
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شكا عملاء "جمال ترست بنك" اللبناني الذي فرضت واشنطن عقوبات عليه أمس، من امتناع فرعه في بعلبك عن صرف مستحقاتهم وإنجاز معاملاتهم، لكن وزير المالية أكد قدرته على استيعاب التداعيات.

وقال العملاء إن امتناع البنك عن تلبية طلباتهم حصل بشكل مفاجئ في العاشرة من صباح الجمعة، وأن إدارته المحلية عزت سبب ذلك إلى امتثالها لأوامر مصرف لبنان، وطلبت من العملاء المراجعة يوم الثلاثاء المقبل.

لكن إدارة البنك في العاصمة بيروت رفضت التعليق على هذا الأمر ووعدت بإصدار بيان مفصل لاحقا.

وتعتبر مدينة بعلبك الواقعة في سهل البقاع على مقربة من الحدود السورية معقلا هاما لحزب الله الذي تتهم الإدارة الأمريكية هذا البنك بالتعامل معه.

وغرد وزير المال علي حسن خليل عبر حسابه على موقع تويتر قائلا: "أنا متأكد من قدرة القطاع المصرفي على استيعاب تداعيات القرار بحق جمال ترست بنك، وعلى ضمان أموال المودعين وأصحاب الحقوق، والمصرف المركزي يقوم باللازم".

المصدر: صحف لبنانية

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