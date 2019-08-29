الولايات المتحدة تدرس اقتراض أموال وسدادها بعد قرن كامل

أكد وزير الخزانة ستيفن منوشين أن مسألة طرح سندات ذات آجال استحقاق تتراوح من 50 إلى 100 عام يخضع "لدراسة جادة للغاية"، ولمراجعة "مكثفة" من قبل المسؤولين.

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وقال منوشين خلال مقابلة أجرتها معه وكالة "بلومبيرغ"، إنه "في حال كانت الظروف مناسبة، فإني أتوقع أننا سنستفيد من الاقتراض طويل الأجل والتنفيذ على ذلك".

وأشار منوشين إلى أن تجدد اهتمامه بالسندات طويلة الأجل لا علاقة له بانخفاض عائدات الديون الأمريكية قصيرة الأجل، حيث انخفضت مؤخرا عائدات سندات الخزانة لمدة 30 عاما إلى ما دون 2%، واستمر انخفاضه يوم الأربعاء إلى مستوى قياسي بلغ 1.90%.

ووفقا لبلومبيرغ، فإن مشتريي السندات طويلة الأجل، قد يصيبهم الحماس عندما تكون العائدات مرتفعة، لكن في فترات الركود عندما يخفض " الفيدرالي الأمريكي" قد يتبخر الطلب، مما يدفع تكاليف الاقتراض الحكومية إلى الارتفاع عبر آجال استحقاق مختلفة.

وبالنسبة لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فإن إصدار ديون طويلة الأجل للغاية، من شأنه أن يحد من تكلفة دافعي الضرائب على سد العجز في الميزانية الذي يصل إلى تريليون دولار سنويا.

المصدر: وكالات