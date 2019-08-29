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مصر.. الغردقة تسجل أعلى معدل في رحلات الطيران منذ 2010

مال وأعمال

مصر.. الغردقة تسجل أعلى معدل في رحلات الطيران منذ 2010
Reuters
الغردقة
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أعلن رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية مجدى محمدين، أن الشركة قامت بخدمة 1700 رحلة طيران خلال شهر يوليو الماضي وهو معدل لم يتحقق منذ عام 2010.

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وأشار إلى ارتفاع معدل خدمة شركته رحلات مصر للطيران والشركات الأخرى بمطار الغردقة لشهور مايو ويونيو ويوليو، التي بلغت 4635 رحلة.

وتعد الغردقة أبرز المنتجعات الساحلية المصرية على البحر الأحمر، بالإضافة إلى كونها العاصمة الإدارية لمحافظة البحر الأحمر، وتشغل مساحة 40 كم من الشريط الساحلي للشاطئ الغربي للبحر الأحمر.

المصدر: RT

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