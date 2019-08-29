عملاق تكنولوجيا روسي يدخل موسكو إلى عصر جديد

وقعت شركتا "مروحيات روسيا"، و"ياندكس" صاحبة تطبيق "ياندكس تاكسي" لخدمات التوصيل اتفاقا لتطوير شبكة مروحيات أجرة في موسكو، تباشر عملها العام المقبل.

وجرى توقيع الاتفاقية خلال معرض "ماكس" الجوي الدولي المنعقد حاليا في ضواحي العاصمة موسكو، وتهدف لإنشاء نظام كامل للتنقل الجوي على مستوى العاصمة، سيشمل المركبات الجوية المأهولة وغير المأهولة، والبنية التحتية لمراقبة الحركة الجوية، وتطبيقات الهواتف الذكية.

وحاليا تحظر الرحلات الجوية فوق موسكو باستثناء الرحلات الجوية الخاصة للمسؤولين الحكوميين والجيش وأجهزة الأمن الفدرالية.

ووفقا لمسؤول في "مروحيات روسيا" فإن الرحلات الجوية التجريبية ستبدأ في 2020 في ضواحي موسكو وعلى طول الطريق الدائري المحيط بالعاصمة، ومن المقرر استخدام مروحيات VRT-500 الروسية الخفيفة لتكون مروحيات أجرة.

وكشف مسؤول في "ياندكس" أن مروحيات الأجرة ستتوفر من خلال تطبيق خدمات التوصيل "ياندكس تاكسي".

واستخدام المروحيات تاكسي، ليس بالجديد في عصرنها الراهن، حيث أن مروحيات الأجرة تستخدم على نطاق واسع في نيويورك وتورنتو وتورنتو وريو دي جانيرو، وفي أبريل الماضي عرضت النمسا أول سيارة أجرة في أوروبا، فيما خدمة "ياندكس" لمروحيات الأجرة ستتميز بتطبيقها الإلكتروني الذي سيتيح للمستخدم استدعاء التاكسي الطيار عبر أي جهاز لوحي.

المصدر: وكالات