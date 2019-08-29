إطلاق مشروع طموح بـ300 مليون دولار وسط روسيا

أطلقت السلطات في مقاطعة فولغوغراد الروسية مشروع مواصلات يتضمن مدّ جسر بطول 12 كم، يعتبر بين المشاريع الأكبر في المقاطعة على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وتعد فولغوغراد الواقعة في وسط روسيا على ضفاف نهر الفولغا عقدة مواصلات مهمة، حيث تلتقي فيها 3 طرق سيارات سريعة دولية، ويهدف المشروع لبناء عقدة مواصلات تسمح للسيارات والشاحنات بالالتفاف حول المدنية ومتابعة مسيرها دون الحاجة لدخولها ما سيسهم في تخفيف الضغط على المدينة ويقلص وقت المسافرين وحركة النقل.

وقال مساعد الرئيس الروسي إيغور ليفيتين للصحفيين، إن "هذا المشروع هو أحد أكبر المشروعات على مدار السنوات الخمس القادمة من حيث التمويل والحجم، وسيساهم في تحسين المعيشة في فولغوغراد".

Rendered image of the road project "Obkhod Volgograda"

وتم توقيع المرسوم الخاص بالمشروع في نهاية 2017، وتقدر كلفته بنحو 19 مليار روبل (نحو 290 مليون دولار).

ووفقا لمسؤولين روس فقد تم البدء بالمشروع ومن المقرر الانتهاء من المرحلة الأولى منه في 2024.

Rendered image of the road project "Obkhod Volgograda"

وسيسهل شريان النقل الجديد حركة النقل من موسكو إلى مناطق روسية أخرى مثل آستراخان وكلميكيا وداغستان وستافروبول.

كما سيساهم الطرق الجديد في تطوير حركة الشحن والتبادل التجاري بين روسيا وإيران والهند وباكستان ودول الخليج.

المصدر: وكالات