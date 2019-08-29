تصعيد تجاري أمريكي جديد ضد الصين

أكد مكتب الممثل التجاري الأمريكي رسميا الأربعاء خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لزيادة قدرها 5% في الرسوم الجمركية على قائمة واردات من الصين بقيمة 300 مليار دولار.

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وقال مكتب الممثل التجاري إنه سيفرض رسوما جمركية بنسبة 15% على بعض البضائع المستهدفة من أول سبتمبر المقبل وعلى الجزء المتبقي منها، بما فيها الهواتف الخلوية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة اعتبارا من 15 ديسمبر المقبل، حيث كانت إدارة ترامب قد أعلنت في السابق خططا لفرض رسوم بنسبة 10% على هذه الواردات.

ولم يشر الممثل التجاري إلى ما إذا كانت الزيادة 5% ستطبق على باقي الواردات الصينية أيضا، إذ أن ترامب أعلن في وقت سابق نيته زيادة الرسوم بنسبة 5% على جميع الواردات الصينية.

وشهدت الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم تصعيدا حادا مؤخرا، حيث فرض كل من البلدين المزيد من الرسوم على وارداته من الآخر، إذ أعلن ترامب فرض رسوم إضافية بنسبة 5% على سلع صينية تبلغ قيمتها نحو 550 مليار دولار، وذلك بعد ساعات من إعلان الصين عن رسوم على منتجات أمريكية بقيمة 75 مليار دولار كإجراء انتقامي.

المصدر: وكالات