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وزير الخزانة الأمريكي: لا ننوي التدخل في أسواق العملات

مال وأعمال

وزير الخزانة الأمريكي: لا ننوي التدخل في أسواق العملات
Reuters
وزير الخزانة الأمريكي: لا ننوي التدخل في أسواق العملات
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نقلت وكالة "بلومبرغ" عن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين قوله إن الولايات المتحدة لا تنوي التدخل في أسواق العملات في الوقت الحاضر.

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وأضاف منوتشين أن الوضع قد يتغير في المستقبل، لكن حتى الآن فإن الخزانة لا تفكر في أي تدخل.

ورجح أن الأمر سيكون أكثر فعالية إذا تدخلت الخزانة الأمريكية في تنسيق مع من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وحلفاء الولايات المتحدة.

وتأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه العام حربا تجارية بين الولايات المتحدة والصين، ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي.

المصدر: "رويترز"

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