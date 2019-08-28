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عراقيون يطالبون بتخفيض العمالة الأجنبية في الشركات النفطية

مال وأعمال

عراقيون يطالبون بتخفيض العمالة الأجنبية في الشركات النفطية
Reuters
عراقيون يطالبون بتخفيض العمالة الأجنبية في الشركات النفطية
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منذ شهر تقريبا، يتظاهر المئات من المهندسين، الذين لم يحصلوا على فرص عمل في محافظة ميسان جنوبي العراق، للمطالبة بتعيينهم في الشركات النفطية الحكومية أو الأجنبية.

وحول هؤلاء الخريجين تظاهراتهم إلى إعتصام أمام مبنى شركة نفط ميسان بغية الوصول إلى حلول تؤدي فيما بعد إلى توظيفهم، لكن وبحسب متحدثين منهم فإن الحكومة العراقية لم تنظر في مطالبهم حتى الآن.

وقال علاء الفتلاوي، وهو أحد المهندسين المتظاهرين خلال اتصال مع RT ، إن "الاعتصامات ستستمر إلى ما لا نهاية من أجل الحصول على حقوقنا في التوظيف، وإلا لماذا يتم توظيف الأجانب بشكل كبير، بينما نحن عاطلون عن العمل".

وأضاف: "من مطالبنا تخفيض نسبة العاملين الأجانب في الشركات النفطية الأجنبية، لأن القانون العراقي يُحتم عليها توظيف 80% من العاملين فيها من الجنسية العراقية، بينما الشركات تقوم بتعيين الأجانب بنسبة أكثر من 20%".

وأطلق المتظاهرون شعارات (ثورة خريجي ميسان) وأنشؤوا صفحة على "فيسبوك" للترويج لتظاهراتهم.

المصدر: RT

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