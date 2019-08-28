تداعيات التوترات مع إسرائيل على الاقتصاد اللبناني
Reuters
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قفزت تكلفة التأمين على ديون لبنان السيادية من مخاطر التخلف عن السداد، إلى مستوى قياسي جديد، في حين تعرضت سنداته لضغوط مجددا اليوم، بعد تصاعد التوترات مع إسرائيل.
وأظهرت بيانات من "آي إتش إس" ماركت أن عقود مبادلة مخاطر الائتمان اللبنانية لخمس سنوات ارتفعت بواقع 21 نقطة أساس عن إغلاق الثلاثاء إلى 1229 نقطة أساس.
وتعرضت سندات لبنان الدولية لضغوط أيضا، حيث نزل الإصداران المستحقان في 2030 و2035 بنحو 0.5 سنت لكل منهما، إلى أدنى مستوياتهما على الإطلاق.
المصدر: "رويترز"
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