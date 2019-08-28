 
مباشر

النواب الأمريكي يدعو ترامب لفرض عقوبات على تركيا

مال وأعمال

النواب الأمريكي يدعو ترامب لفرض عقوبات على تركيا
Reuters
نواب الأمريكي يدعو ترامب لفرض عقوبات على تركيا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mblx

دعا أعضاء في مجلس النواب الأمريكي، الرئيس دونالد ترامب، إلى فرض عقوبات على تركيا، بسبب شرائها منظومة "إس 400" الروسية.

إقرأ المزيد
واشنطن: لا يوجد جدول زمني محدد لفرض عقوبات ضد تركيا
واشنطن: لا يوجد جدول زمني محدد لفرض عقوبات ضد تركيا

وبحسب بيان صادر عن لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، فإن أعضاء في المجلس وجهوا نداء إلى ترامب، لفرض عقوبات على تركيا وفقا للقوانين الأمريكية.

وأضاف البيان أن تركيا بإمكانها تحقيق مصالحها بشكل أمثل، عبر التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية، وليس مع روسيا.

وبالتزامن مع هذه الخطوة، بدأت الدفعة الثانية من بطاريات منظومة "إس 400" الروسية، بالوصول إلى قاعدة مرتد العسكرية في العاصمة التركية أنقرة، فيما كانت الدفعة الأولى منها قد وصلت في يوليو الماضي.

المصدر: "ترك برس"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مشاهدات مليارية لأغانيهما.. هل هو زمن رمضان وسولكينغ؟