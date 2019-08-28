النفط يصعد بعد بيانات أمريكية حول مخزونات الخام

ارتفعت أسعار النفط اليوم عقب تقرير قال إن مخزونات الخام الأمريكية تنخفض بوتيرة أكبر من المتوقع، لتنحسر المخاوف المرتبطة بالنمو الاقتصادي، جراء الحرب التجارية بين واشنطن وبكين.

وبحلول الساعة 06:52 بتوقيت غرينتش، زاد خام القياس العالمي "برنت" في العقود الآجلة بنسبة 1% إلى 60.10 دولار للبرميل، فيما صعد الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1.3% إلى 55.63 دولار للبرميل.

وأظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي، انخفاضا حادا لمخزونات الخام في الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، مع تراجع الواردات، إذ هبطت المخزونات 11.1 مليون برميل، مقارنة مع توقعات المحللين لانخفاض قدره نحو مليوني برميل.

ومن المقرر أن تصدر الحكومة الأمريكية تقريرها الأسبوعي، اليوم الأربعاء، وإذا أكدت الأرقام الرسمية بيانات معهد البترول، فسيكون ذلك أكبر انخفاض أسبوعي للمخزونات في 9 أسابيع.

غير أن المخاوف المرتبطة بالنمو العالمي وسط الحرب التجارية المستعرة بين الولايات المتحدة والصين، أكبر المستهلكين للخام في العالم، ستكبح المكاسب على الأرجح.

المصدر: "رويترز"