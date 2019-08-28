توقع مسؤول كبير في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية أن تتبوأ بلاده مركزا إقليميا كبيرا في مجال الطاقة بفضل مشروعات تربطها بدول المنطقة، ومنها الأردن وليبيا والسعودية.

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وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أيمن حمزة، أن مصر ستصبح مركزا إقليميا لتبادل الطاقة الكهربائية، لأنها تمتلك خطوط ربط مع الأردن وليبيا، وهناك مشروعات أخرى للربط مع قبرص واليونان، سيتون بوابة كبيرة نحو أوروبا، فضلا عن مشروع الربط مع السعودية، وفقا لما نقله موقع "اليوم السابع".

وبالإضافة للطاقة الكهربائية تطمح مصر لأن تصبح مركزا إقليميا للغاز بفضل الاكتشافات التي حققتها في السنوات الأخيرة، وأبرزها حقل "ظهر" في البحر المتوسط.

وفي تصريحات سابقة قال وزير البترول والثروة المعدنية المصري، طارق الملا، أن بلاده تمتلك كافة المقومات التي تؤهلها لتكون مركزا إقليميا للطاقة، لما تتمتع به من موقع استراتيجي متميز يقع بين الدول الغنية بالموارد وكبار المستهلكين، وامتلاكها للبنية التحتية والتسهيلات اللازمة، من مصانع إسالة الغاز ومعامل التكرير ومستودعات التخزين وأرصفة الموانئ وشبكة خطوط أنابيب البترول والغاز وقناة السويس.

المصدر: وكالات