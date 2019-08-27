قمة "أقدر" العالمية برعاية إماراتية تنطلق في موسكو هذا الأسبوع

تنطلق في موسكو الأسبوع الجاري فعاليات قمة "أقدر" العالمية، تحت شعار "تمكين المجتمعات عالميا: التجارب والدروس المستفادة"، بالتزامن مع فعاليات منتدى موسكو العالمي.

وتنطلق القمة تحت رعاية ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد آل نهيان، من 29 أغسطس الجاري وحتى 1 سبتمبر المقبل.

وتشمل أجندة الدورة الـ 3 من القمة 11 جلسة أساسية تناقش 3 محاور رئيسة وهي: "التعليم والخدمة الوطنية.. مقومات أساسية لتمكين الشباب الإماراتي"، و"الأمن التقني والفكري والغذائي: ركائز استراتيجية لتمكين المجتمعات والشباب - الإمارات نموذجا"، و"العلوم المتقدمة والمشاريع المستقبلية وأدوارها في التمكين وتحقيق الرفاهية المجتمعية".

وسيقدم هذه المحاور 12 مسؤولا إماراتيا بينهم 8 وزراء، في حين سيتناول لفيف من الخبراء والمختصين تجاربهم في رؤى استراتيجية شاملة من خلال 26 ورشة عمل تشرح موضوعات غاية في الأهمية، تعنى بتمكين المجتمعات والأفراد في مختلف المجالات.

وتقام الدورة الـ 3 لقمة "أقدر" العالمية بالتزامن مع فعاليات منتدى موسكو العالمي، الذي يهدف إلى مناقشة النظام التعليمي بمشاركة ممثلين من الحكومة الروسية.

ويتمثل الغرض الرئيس من المنتدى هذا العام في دمج موارد المدينة لخلق بيئة تعليمية موحدة وتدريب المهارات للقرن الـ 21، ما يساعد على تهيئة الظروف لتطوير إمكانات نظام التعليم الدولي.

المصدر: وكالات