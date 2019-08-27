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البورصة اليابانية تنتعش بعد تصريحات ترامب

مال وأعمال

البورصة اليابانية تنتعش بعد تصريحات ترامب
Reuters
البورصة اليابانية تنتعش بعد تصريحات ترامب
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انتعشت الأسهم اليابانية، يوم الثلاثاء، وسط حالة من الارتياح بين المستثمرين، عقب تصريح الرئيس الأمريكي ترامب بأن بلاده لا تعتزم فرض قريبا رسوم جديدة على السيارات الواردة من اليابان.

وصعد المؤشر "نيكي" القياسي 1% إلى 20456.08 نقطة، وقادت المكاسب شركات صناعة إطارات السيارات. وكان المؤشر نزل 2.2% يوم الاثنين إلى أدنى إغلاق منذ 11 يناير الماضي.

وفي مؤتمر صحفي في ساعة متأخرة من مساء الاثنين سئل ترامب ما إذا كان لا يزال يدرس فرض رسوم جمركية على السيارات اليابانية، فأجاب أن إدارته لا تبحث ذلك، لكنه أضاف أنه قد يفعل ذلك مستقبلا.

وساهم ذلك في ارتفاع أسهم شركات صناعة السيارات والإطارات وقطع الغيار، المدرجة في بورصة طوكيو، حيث صعد مؤشر قطاع معدات النقل بنسبة 1.2%.

المصدر: "رويترز"

 

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