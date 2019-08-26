قبل نحو عام اندلعت حرب تجارية بين بكين وواشنطن، وقام اقتصاديون من بنك "نومورا" للاستثمار الياباني بإعداد قائمة بتسعة بلدان ستستفيد من هذه الحرب.

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ويقول البنك إن شركات من الصين والولايات المتحدة اضطرت للبحث عن مصادر بديلة للمنتجات والسلع التي كانوا يشترونها من بعضهم البعض بعد تبادل الرسوم الجمركية بين أقوى اقتصادين في العالم.

ووفقا للبنك الياباني، فإن عشرة دول ستستفيد من الحرب، وهي فيتنام وتشيلي وماليزيا والأرجنتين ومنطقة هونغ كونغ والمكسيك وكوريا الجنوبية وسنغافورة والبرازيل وكندا.

المصدر: "فيستي"