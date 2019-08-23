أعلن البنك المركزي الموريتاني، اليوم الجمعة، عن مناقصتين لاقتراض 13 مليار أوقية قديمة، وذلك في الفترة ما بين 6 و20 أغسطس الجاري.

ووجه البنك المركزي إعلانين منفصلين إلى البنوك التجارية، يتعلق أولهما باقتراض 800 مليون أوقية جديدة (ثمانية مليارات قديمة)، فيما يتعلق الثاني باقتراض 500 مليون أوقية جديدة (خمسة مليارات قديمة).

ويأتي اقتراض البنك المركزي تزامنا مع مصادقة الحكومة على قرض من بنك الصادرات والواردات الصيني، بقيمة 3.123 مليار أوقية جديدة (31.23 مليار أوقية قديمة)، تم تخصيصه لتمويل مشروع بناء ميناء للصيد في نواكشوط.

وفي يناير 2018، أجرت سلطات موريتانيا إعادة تقييم الأوقية، وهي الوحدة الرئيسة للعملة الوطنية، وذلك بنزع صفر من الأوقية القديمة، حيث أصبحت مئة أوقية جديدة تساوي 10 أوراق قديمة.

المصدر: موقع الأخبار الموريتاني