تتجه أستراليا نحو تنحية قطر من صدارة العالم في مجال تصدير الغاز الطبيعي المسال في غضون العام المقبل، على خلفية زيادة حجم التنقيب من قبل الشركات الأسترالية.

واعتبرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA)، استنادا إلى تقرير حديث صادر عن وزارة الصناعة في أستراليا، أن الأخيرة باتت تتفوق على قطر من حيث القدرة على تصدير الغاز الطبيعي المسال، كما احتلت المركز الأول في هذا القطاع في نوفمبر 2018، وأبريل 2019.

وأشارت EIA إلى أنها تتوقع "أن تصدر أستراليا حجما أكبر من الغاز الطبيعي المسال من قطر تدريجيا في غضون العام المقبل، مع تفعيل المشاريع الأسترالية الجديدة التي تم تشغيلها مؤخرا وعملها بكامل قدراتها".

وقالت وزارة الصناعة الأسترالية في تقريرها، إن "أستراليا وقطر استمرتا بالتنافس على لقب أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2019".

وتوقع التقرير أن يزداد حجم صادرات أستراليا إلى نسبة 10.8 مليار قدم مكعب يوميا مع رفع مشاريع "Wheatstone" و"Ichthys" و"Prelude" مستوى إنتاج الغاز الطبيعي المسال حتى الدرجة القصوى. فيما تصل طاقة التصدير الأسترالية حاليا بشكل عام إلى 11.4 مليار قدم مكعبة يوميا، لتتفوق من حيث هذا المعدل على نظيرتها القطرية.

وقامت "Prelude"، منشأة الغاز الطبيعي المسال القادرة على استيعاب 175 حوض سباحة أولمبيا من الغاز الطبيعي المسال في خزانات التخزين الخاصة بها وحدها، والتي تتبع شركة "Royal Dutch Shell " في شمال شرق بروم في غرب أستراليا، قامت بشحن أول دفعة من الغاز الطبيعي المسال إلى العملاء في آسيا في يونيو.

وبحسب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، فإن أستراليا تجاوزت قطر بالفعل في الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال، وهو ما يضع المزيد من الضغط على الأسعار.

وأدى ارتفاع القدرة والصادرات الجديدة إلى جانب الطلب الهش من العملاء الرئيسيين في اليابان والصين وكوريا الجنوبية، إلى انخفاض حاد في أسعار الغاز الطبيعي المسال منذ أواخر عام 2018.

المصدر: EIA + CNBC