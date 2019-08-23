طيارو "بريتش إيرويز" يعلنون إضرابا في سبتمبر

أعلن اتحاد الطيارين البريطاني أن طياري شركة الخطوط الجوية "بريتش إيرويز" سيعلنون إضرابا لثلاثة أيام في شهر سبتمبر المقبل.

وأكد اتحاد الطيارين أن الإضراب سيجري في 9 و10 و27 سبتمبر المقبل.

وكانت شركة "بريتش إيرويز" قد خسرت نهاية الشهر الماضي قضية أمام محكمة الاستئناف، حين سعت لمنع الطيارين قانونيا من الإضراب في مطاري "هيثرو" و"غاتويك" الدوليين في لندن.

ويتهم اتحاد الطيارين شركة "بريتش إيرويز" بأنها تكسب أرباحا على حساب الطيارين الذين يواجهون أوضاعا اقتصادية صعبة.

من جهتها، اتهمت الشركة اتحاد الطيارين بأنه "يحبط خطط عشرات الآلاف من الزبائن بإضرابه غير المبرر".

المصدر: أسوشيتد برس