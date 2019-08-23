 
مباشر

انخفاض حاد في أسعار النفط بعد رسوم صينية جديدة على واردات أمريكية

مال وأعمال

انخفاض حاد في أسعار النفط بعد رسوم صينية جديدة على واردات أمريكية
Reuters
انخفاض حاد في أسعار النفط بعد رسوم صينية جديدة على واردات أمريكية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mauo

انخفضت أسعار النفط الجمعة بشكل حاد بعدما أعلنت الصين عزمها فرض رسوم جمركية جديدة منتجات تستوردها من الولايات المتحدة بقيمة 75 مليار دولار.

إقرأ المزيد
الصين تفرض رسوما جمركية جديدة على واردات أمريكية
الصين تفرض رسوما جمركية جديدة على واردات أمريكية

وبحلول الساعة 15:54 بتوقيت موسكو، جرى تداول عقود مزيج "برنت" الآجلة عند 58.78 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 1.9% عن سعر التسوية السابق.

فيما تراجعت عقود الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 2.82% إلى 53.79 دولار للبرميل.

وفيما يلي رسم بياني يظهر منحى تداول الخام الأمريكي اليوم:

انخفاض حاد في أسعار النفط بعد رسوم صينية جديدة على واردات أمريكية
Bloomberg

وفي وقت سابق قالت وزارة التجارة الصينية إنها ستفرض رسوما جمركية إضافية بنسبة 5% و10% على 5078 منتجا تستوردها الصين من الولايات المتحدة، تشمل المنتجات الزراعية والنفط الخام والطائرات الصغيرة والسيارات.

وسيبدأ تطبيق الرسوم على بعض المنتجات في الأول في سبتمبر القادم، على أن تسري الرسوم على بقية المنتجات في 15 ديسمبر المقبل.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

ماذا قالت وثائق المخابرات الأمريكية عن الثورة الجزائرية؟