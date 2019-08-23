مرتبات فلكية في هيئة سعودية يكشفها خطأ صغير

سلطت صحيفة "سبق" الإلكترونية الضوء على أزمة تعيشها الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، بعد تسرب وثيقة داخلية تتعلق برواتب موظفيها.

ووفقا للصحيفة، فقد بدأت الأزمة عندما رغبت إدارة الموارد البشرية في الهيئة إبلاغ موظفيها بمراتبهم في التسلسل الوظيفي الجديد، وبدلا من إرسال بيانات كل موظف إلى بريده الرسمي الخاص، تم إرسال ملف بيانات الموظفين إلى الجميع.

وأشارت "سبق" إلى أن الملف كان يتضمن تباينا في الرواتب والدرجة على السلم الجديد، إلى جانب رواتب فلكية تصل إلى 80 ألف ريال لبعض الموظفين.

وحاولت الهيئة تدارك الأمر بإرسال رسالة بريدية تبين الخطأ التقني، أعقبتها بمحاولات لحذف الملف، قبل أن تختتم محاولاتها بتوجيه تهديد على شكل إنفوجرافيك "توعوي" أكدت فيه لموظفيها أن إفشاء الأسرار المتعلقة بالعمل يعرضهم لعقوبة الفصل بدون مكافأة.

المصدر: "سبق"