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"هواوي": مستعدون للتعامل مع القيود الأمريكية

مال وأعمال

Reuters
"هواوي": مستعدون للتعامل مع القيود الأمريكية
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قالت "هواوي" إنها "مستعدة تماما" للعيش والعمل في ظل قيود تجارية أمريكية، وإن أنشطتها لم تتأثر بقرار واشنطن الصادر هذا الأسبوع بتمديد مهلة تسمح لها بشراء إمدادات من شركات أمريكية.

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وأدلى نائب رئيس مجلس إدارة "هواوي"، إريك شو، بتلك التصريحات في مؤتمر صحفي اليوم للإعلان عن رقائق جديدة للذكاء الصناعي في مقر الشركة بمدينة شنجن الصينية

وتعد شركة "هواوي" محورا رئيسيا في الحرب التجارية بين بكين وواشنطن التي أدرجت العملاق الصيني في قائمتها السوداء في مايو الماضي بذريعة وجود مخاطر على الأمن القومي الأمريكي، حيث تتهمها واشنطن بالتجسس، وهو ما تنفيه الشركة الصينية.

المصدر: "رويترز"

 

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