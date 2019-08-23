ماذا تنتظر الأسواق من رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي؟

يشهد العالم اليوم أحد أبرز الأحداث الاقتصادية لهذا العام، وسط حالة ترقب في الأسواق، إذ سيلقي رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي خطابا سيتطرق فيه لمسألة أسعار الفائدة الأمريكية.

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كذلك من المتوقع أن يتناول رئيس المجلس الفدرالي، جيروم باول، خلال خطابه الظروف الحالية التي يمر بها الاقتصاد الأمريكي، ويتحدث عن مخاطر التباطؤ في الاقتصاد العالمي والحروب التجارية.

وينتظر المتعاملون في الأسواق من باول أن يوضح فحوى محضر اجتماع يوليو، الذي نشر الأربعاء، إضافة لفهم اتجاه السياسة النقدية الأمريكية الحالية، وهل يعتزم المجلس إجراء المزيد من التخفيضات.

وأشار محضر الاجتماع إلى أن صناع السياسات انقسموا بشدة حول خفض الفائدة في يوليو، لكنهم اتحدوا في رغبتهم في إعطاء انطباع بأنهم ليسوا على مسار نحو المزيد من التخفيضات.

وتأتي كلمة باول المنتظرة في وقت يتعرض فيه مجلس الاحتياطي الفدرالي لضغوطات من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يقول إن الاقتصاد الأمريكي يمكنه تسجيل أرقام قياسية إذا أجرى المجلس مزيدا من الخفض في أسعار الفائدة.

يذكر أن الفدرالي الأمريكي (البنك المركزي) غير اتجاه سياسته الشهر الماضي بأن خفض أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية، وهو أول خفض منذ 2008، وجاءت الخطوة بعد مساع على مدار ثلاث سنوات لتشديد السياسة النقدية.

المصدر: "فيستي"