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خريطة مشروعات مصر تكشف عن حقل غاز يفوق إنتاجه قدرة 4 حقول مصرية أخرى

مال وأعمال

خريطة مشروعات مصر تكشف عن حقل غاز يفوق إنتاجه قدرة 4 حقول مصرية أخرى
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مصر
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كشفت خريطة مشروعات مصر عن حقل غاز في البلاد يسمى "ريفين"، يقع في مدينة الإسكندرية الساحلية على البحر المتوسط.

خريطة مشروعات مصر تكشف عن حقل غاز يفوق إنتاجه قدرة 4 حقول مصرية أخرىالحقل المصري
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وأشارت الخريطة إلى أن الإنتاج من حقل "ريفين" بمشروع شمال الإسكندرية بدأ مع نهاية الربع الثالث من العام الجاري، بمعدل إنتاج مبدئي يبلغ 350 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا.

ومن المتوقع أن يفوق حجم إنتاج حقل "ريفين" ما تنتجه 4 حقول أخرى، هي "ليبرا- تورس- جيزة - فيوم" بمشروع تنمية حقول شمال الإسكندرية.

يذكر أن مشروع تنمية حقول شمال الإسكندرية وغرب دلتا النيل يهدف إلى تنمية الاحتياطيات المكتشفة في المياه العميقة من الغاز الطبيعي والمتكثفات، والتي تقدر بنحو 5 تريليونات قدم مكعب من الغازات من 5 حقول (ليبرا-تورس-جيزة-فيوم-ريفين) وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع نحو 10.5 مليار دولار.

المصدر: egy-map

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