قالت وزيرة التخطيط المصرية، هالة السعيد، إن الاستثمارات الحكومية التي ستوجه إلى سيناء تبلغ 5.23 مليار جنيه في السنة المالية 2019-2020، بزيادة نحو 75% عن استثمارات 2018-2019.

وعن القطاعات التي سيتم ضخ الاستثمارات فيها، قالت الوزيرة: "استثمارات عامة ستوجه إلى جميع القطاعات".

وذكرت الوزيرة في البيان الصحفي أن الاستثمارات الموجهة لمحافظة شمال سيناء وحدها في السنة المالية الحالية تبلغ 2.85 مليار جنيه، بينما تبلغ استثمارات جنوب سيناء 2.38 مليار جنيه.

وأضافت "تتمثل استثمارات شمال سيناء في مشروعات التعليم والمياه والزراعة والري والنقل والتخزين والأنشطة العقارية والتشييد والبناء، فيما الاستثمارات في جنوب سيناء ستوجه إلى قطاعات الزراعة والري والنقل والتعليم وخدمات أخرى".

وللمقارنة فقد وجهت الحكومة المصرية في السنة المالية الماضية 2018-2019 استثمارات إلى سيناء ككل بلغت 2.986 مليار جنيه.

المصدر: "رويترز"