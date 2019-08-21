بومبيو: أزحنا 2.7 مليون برميل يوميا من النفط الإيراني من الأسواق

صرح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بأن واشنطن أزاحت نحو 2.7 مليون برميل يوميا من النفط الإيراني من الأسواق العالمية بفضل فرض العقوبات على إمدادات الخام الإيراني.

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وقال بومبيو الثلاثاء في مقابلة تلفزيونية: "استطعنا استئصال حوالي 2.7 مليون برميل من النفط الخام من السوق، لنحرم إيران من الثروة التي يستخدمونها في حملتهم الإرهابية في أنحاء العالم، واستطعنا أن نحافظ على تلقي أسواق النفط إمدادات كاملة"، مؤكدا على ثقة الحكومة الأمريكية بقدرتها على مواصلة استراتيجيتها تلك.

وكانت واشنطن قد أعادت فرض العقوبات على إيران في نوفمبر الماضي بعد الانسحاب من اتفاق 2015 النووي بين طهران والقوى العالمية الست.

وفي مايو الماضي أنهت واشنطن العمل بإعفاء من العقوبات كانت تمنحه لبعض مستوردي الخام الإيراني، مستهدفة وقف صادرات طهران تماما.

وبحسب مصدر في صناعة النفط الإيرانية فقد صدرت إيران حوالي 100 ألف برميل يوميا من الخام في يوليو الماضي، وبحساب المكثفات، وهي نوع من النفط الخفيف، تكون الشحنات قد بلغت نحو 120 ألف برميل يوميا.

المصدر: "رويترز"