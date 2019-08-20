السعودية تعلن إنشاء بنية تحتية كاملة للكهرباء بمحافظة حجة

أعلن "البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن" لقطاع الكهرباء والطاقة، عن اكتمال مشروع إنشاء البنية التحتية لمحافظة حجة شمال غرب اليمن.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الثلاثاء، بأن المشروع يهدف لزيادة القدرة الإنتاجية للطاقة الكهربائية في المحافظة، ورفع أعداد المستفيدين منها.

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وأوضح مدير مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في محافظة حجة، المهندس أحمد مدخلي، أن مشروع إنشاء البنية التحتية الكهربائية لمحافظة حجة هو أحد مشاريع البرنامج في المحافظة، الذي عمل على تنفيذ عدة مشاريع لدعم عدة قطاعات منها الزراعة والمياه والثروة السمكية والكهرباء والصحة، مشيرا إلى أن ما أنجز خلال فترة وجيزة يعد نجاحا كبيرا وفعليا على أرض الواقع.

⁧#تنمية_اليمن⁩ | يساهم استخدام التقنيات الحديثة في ضخ مياه الآبار الجوفية، على استدامة توفير مياه الشرب والري، إذ يعمل ⁧#البرنامج_السعودي_لتنمية_وإعمار_اليمن⁩ على تشغيل الآبار عبر الطاقة الشمسية، ما يساعد على استدامتها والتقليل من تكلفة تشغيلها على المزارعين.🇾🇪🇸🇦 pic.twitter.com/s5VPtFJWxa — البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن (@SaudiDRPY) 20 августа 2019 г.

المصدر: وكالة الأنباء السعودية