"قطر للبترول" تعزز حضورها في آسيا بعقد جديد

أعلنت "قطر للبترول" اليوم الثلاثاء عن توقيع اتفاقية مدتها خمس سنوات لتزويد شركة "إكسون موبيل" في سنغافورة بالمكثفات.

وقالت الشركة القطرية في بيان نشرته على صفحتها في "تويتر" إنها وقعت مؤخرا الاتفاقية ومدتها خمس سنوات مع شركة "إكسون موبيل آسيا والمحيط الهادئ التجارية المحدودة"، وهي إحدى الشركات التابعة لعملاق النفط الأمريكي "إكسون موبيل".

و"قطر للبترول" هي شركة مملوكة للحكومة تأسست عام 1974 لتكون مسؤولة عن صناعة وإنتاج النفط والغاز في قطر.

وتتمحور أنشطة الشركة حول استكشاف النفط ومكثفات الغاز والتنقيب عنه وإنتاجه ونقله وتخزينه وتسويقه وبيعه.

وتقوم قطر بتصدير الغاز إلى الأسواق الآسيوية، مثل الصين واليابان وكوريا الجنوبية، وذلك باعتبارها من أكبر منتجي ومصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم.

المصدر: RT