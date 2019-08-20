اعتقلت السلطات الإيرانية هاشم يكه زارع المدير التنفيذي لمجموعة "إيران خودرو" للسيارات بموجب مذكرة قضائية صادرة بحقه، وفقا لما ذكرته وكالة "فارس" للأنباء.

ووفقا للوكالة فقد تم اعتقال زارع وهو على رأس عمله في مكتبه عبر مأموري جهاز الضبط القضائي عصر أمس الاثنين ولم يتم الكشف عن سبب اعتقال المسؤول لكن ذلك قد يرجع لقضايا فساد.

وتعتبر شركة "إيران خودرو" أكبر شركة لتصنيع السيارات في إيران ويقع مقرها الرئيسي في العاصمة طهران وتأسست في 1962 وتنشط في تجميع سيارات "بيجو".

وبدأت الشركة تصدير منتجاتها إلى الأسواق العالمية منذ 2003 وقامت بتصدير سياراتها إلى أكثر من 30 دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا الشرقية، ولدى "إيران خودرو" معمل لتجميع السيارات في سوريا.

وفي 2017، أنتجت إيران أكثر من 1.5 مليون سيارة، في زيادة 14% مقارنة بالعام 2016، وفقا لبيانات رسمية.

المصدر: وكالات