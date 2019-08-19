استحواذ أمريكي تركي على الصادرات المصرية

استحوذت 5 دول على ثلث الصادرات المصرية خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، وباتت أكبر الدول المستوردة من مصر.

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وبحسب أحدث نشرات التجارة الخارجية لمصر، الصادرة عن جهاز الإحصاء للفترة من يناير-أبريل 2019، فإن وجهة أكثر الصادرات كانت السعودية وأمريكا وإيطاليا وإسبانيا وتركيا.

وبلغت القيمة الإجمالية للصادرات المصرية لتلك الدول 3.040 مليار دولار، بنسبة 30.3% من إجمالي صادرات مصر في الفترة المذكورة من 2019.

وتعد أمريكا وتركيا الأعلى استيرادا من مصر على مستوى الدول الخمس، ومن أهم البضائع التي تستوردها تلك الدول: القطن والوقود والملابس والبلاستيك والأسمدة والفواكه.

يذكر أن إجمالي الصادرات المصرية خلال الـ 4 أشهر الأولى من العام الحالي، بلغ نحو 10 مليارات دولار.

واستوردت أمريكا من مصر بضائع بلغت قيمتها 704 ملايين دولار، أما تركيا فقد استوردت بما قيمته 685 مليون دولار، فيما بلغت قيمة البضائع إلى السوق السعودية 601.3 مليون دولار، وإيطاليا بمبلغ 582 مليون دولار. أما إسبانيا، فاستوردت بضائع من مصر بقيمة 468.1 مليون دولار.

المصدر: وكالات