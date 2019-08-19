خبراء: المركزي الصيني خفض عمليا أسعار الفائدة

أعلن البنك المركزي الصيني عن إصلاح آلية تشكيل أسعار الفائدة الرئيسية، بحيث تبدأ المنظومة الجديدة بالعمل، في 20 أغسطس الجاري.

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وصرح متحدث باسم المصرف المركزي الصيني، بأن سعر الفائدة الأساسي الجديد الذي سيتعين على البنوك الصينية استخدامه لتحديد أسعار الفائدة على القروض، سيرتبط بآلية السيولة متوسطة الأجل للبنك المركزي.

وفي 16 أغسطس، أعلنت السلطات الصينية عزمها تخفيض أسعار الفائدة بشكل كبير على القروض، والتعامل مع صعوبات التمويل التي تعاني منها الشركات في البلاد.

كما أعلن المركزي الصيني بعد ذلك عن إصلاح سعر الفائدة الرئيس، بهدف خفض تكلفة الاقتراض للشركات ودعم الاقتصاد المتباطئ، الذي عانى من عواقب الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.

المصدر: vestifinance.ru