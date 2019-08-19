وزير التجارة الأمريكي ينتقد الفدرالي الأمريكي

قال وزير التجارة الأمريكي ويلبور روس الاثنين، إن إدارة ترامب ليست راضية عن الكيفية التي تدعم بها سياسة مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأمريكي) الدولار ليظل قويا.

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وردا على سؤال من شبكة "فوكس بيزنس" عما إذا كان الدولار القوي يؤثر سلبا على الاقتصاد، قال روس: "نحن منزعجون للغاية بشأن ارتفاع الدولار بسبب السياسة النقدية التي يتبعها الاحتياطي الفدرالي".

كما انضم روس اليوم إلى المسؤولين في الإدارة الأمريكية، الذين يقللون من مخاوف حدوث ركود وشيك بعد انقلاب عوائد سندات الخزانة الأمريكية بشكل مؤقت الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ 12 عاما.

يشار إلى أن المجلس الفدرالي يتعرض للضغط من قبل الإدارة الأمريكية لخفض أسعار الفائدة، حيث يرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن ذلك سيدعم الصادرات ويحفز الإنتاج في الولايات المتحدة.

المصدر: "رويترز"