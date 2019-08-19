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تركيا تتصدر بلدان العالم بأربعة منتجات زراعية

مال وأعمال

تركيا تتصدر بلدان العالم بأربعة منتجات زراعية
Reuters
تركيا تتصدر بلدان العالم بأربع منتجات زراعية
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أعلن وزير الزراعة التركي أن عائدات بلاده السنوية من المنتجات الزراعية ارتفعت خلال الـ16 عاما الأخيرة، من 37 مليار ليرة (6.7 مليار دولار) إلى 213.4 مليار ليرة (38.8 مليار دولار).

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وأوضح وزير الزراعة التركي بكر باك دميرلي في بيان صدر الأحد، أن تركيا تتصدر قائمة البلدان المنتجة والمصدرة لأربعة من المنتجات الزراعية، حيث تحتل المرتبة الأولى عالميا في إنتاج وتصدير البندق والكرز والتين والمشمش.

وأشار إلى أن تركيا تنتج 67% من إجمالي البندق، و26% من الكرز، و27% من التين و23% من المشمش المنتج في العالم، لافتا إلى أن تركيا جنت من صادرات المنتجات الأربعة المذكورة 2.17 مليار دولار الموسم الماضي.

وبين أن بلاده تحتل مراتب متقدمة أوروبيا وعالميا في قطاع الإنتاج الزراعي، وأن زيادة الإنتاج تنعكس إيجابا على نمو قطاع التصدير في البلاد.

وقال: "صادراتنا من المنتجات الزراعية كانت في عام 2002، بحدود 3.7 مليار دولار، بينما وصل هذا الرقم إلى 17.7 مليار دولار مع نهاية 2018".

المصدر: "الأناضول"

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