توقعت مصادر مطلعة أن تجدد وزارة التجارة الأمريكية الترخيص الممنوح لشركة الاتصالات الصينية "هواوي"، لمدة 90 يوما بما يتيح لها شراء المكونات من الشركات الأمريكية.

ورفضت وزارة التجارة في وقت متأخر من الجمعة التعليق على تصريحات وزير التجارة ويلبور روس عبر قناة "سي إن بي سي" والتي قال فيها مؤخرا إن "التراخيص الحالية سارية حتى يوم الاثنين".

وعندما سئل روس عما إذا كان سيتم تمديد الترخيص أجاب: "يوم الاثنين سأكون سعيدا بإطلاعك على الجديد".

ووفقا لوكالة "رويترز" سيتم تمديد "الترخيص العام المؤقت" لمدة 90 يوما اعتبارا من 19 أغسطس الجاري، ما يمنح الشركة الصينية القدرة على صيانة شبكات الاتصالات الحالية وتوفير تحديث البرامج لهواتف "هواوي".

وأضافت المصادر أن "الرخصة الأمريكية" أصبحت ورقة مساومة رئيسية للولايات المتحدة في مفاوضاتها التجارية مع الصين، وهو ما يجعل الوضع الحالي بين واشنطن وبكين أقل مرونة، ولكن قرار الترخيص المؤقت لـ"هواوي" قبل يوم الاثنين قد يغير الوضع، حسب "رويترز".

ووضعت وزارة التجارة الأمريكية في شهر مايو الماضي شركة "هواوي" على القائمة السوداء، وحظرت عليها شراء المكونات والتقنيات من الشركات الأمريكية المصنعة.

ومن المتوقع أن يبحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ قضية "هواوي" في مكالمة هاتفية نهاية الأسبوع الحالي.

المصدر: "نوفوستي"