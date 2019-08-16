بالأرقام.. الكشف عن عدد العاطلين عن العمل في مصر

تراجع معدل البطالة في مصر خلال الربع الثاني من العام الحالي، إلى 7.5% من قوة العمل، مقابل 8.1% في الربع الأول من العام الجاري.

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وبلغ عدد العاطلين 2.094 مليون في مصر، بانخفاض 173 ألفا، وفقا لنتائج بحث القوى العاملة الذي أصدره الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

وكان معدل البطالة قد سجل خلال الربع الثاني من العام الماضي نحو 9.9%، حيث تسعى الحكومة المصرية لخفض معدل البطالة إلى ما بين 7 و8% خلال 3 سنوات.

وبحسب المركزي للإحصاء، فإن معدل البطالة بين الذكور خلال الربع الثاني من العام الحالي، تراجع ليصل إلى 4.2%، مقابل 5.7% خلال الربع الأول من العام الحالي، في حين ارتفع معدل البطالة بين الإناث ليصل إلى 22.4%، مقابل 18.9% في الربع السابق له.

وبلغت نسبة الشباب (15-29 سنة)، 84.6% من إجمالي العاطلين، في حين بلغ معدل البطالة في الحضر نحو 9.3%، منخفضا من 9.8% في الربع السابق له، كما هبط معدل البطالة في الريف ليصل إلى 6.1%، مقابل 6.9% مقارنة بالربع السابق.

المصدر: وكالات