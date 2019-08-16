ترامب: الاتفاق التجاري مع الصين سيكون بشروط أمريكية

شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن أي اتفاق تجاري مع الصين سيكون وفقا للشروط الأمريكية، وجاء التصريح بعد فترة وجيزة من توعد بكين بالرد على الرسوم الأمريكية الجديدة المزمعة.

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وقال ترامب في حديث مع إحدى الإذاعات الأمريكية: "بصراحة، الصين ترغب في عقد صفقة، ويجب أن تكون صفقة بشروط مناسبة، يجب أن تكون بشروطنا".

وفي تصريحات أخرى، قال الرئيس الأمريكي، إنه يعتقد أن الصين تريد إبرام اتفاق للتجارة مع الولايات المتحدة، وإن الحرب التجارية مع بكين ستكون قصيرة نوعا ما.

وتوعدت الصين الخميس بالرد على رسوم جمركية أمريكية جديدة على بضائع صينية بقيمة 300 مليار دولار، لكنها دعت الولايات المتحدة في نفس الوقت إلى الالتقاء في منتصف الطريق للوصول إلى اتفاق تجاري محتمل.

ومن المنتظر أن يجتمع مفاوضون تجاريون أمريكيون وصينيون الشهر القادم في واشنطن، رغم أنه لم يتم الإعلان عن موعد محدد.

المصدر: وكالات