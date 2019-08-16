أظهرت بيانات رسمية الخميس أن احتياطي تونس من العملة الأجنبية ارتفع إلى ما قيمته 17.2 مليار دينار تونسي، مسجلا بذلك أعلى مستوى في نحو عامين.

وأشارت بيانات للبنك المركزي إلى أنه في نفس الفترة من العام الماضي، كان احتياطي تونس من العملة الأجنبية عند 10.97 مليار دينار.

وجاء النمو مدفوعا بانتعاش قطاع السياحة، حيث كشفت البيانات أن عائدات السياحة نمت في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام إلى 2.7 مليار دينار مقابل 1.9 مليار دينار في نفس الفترة من العام الماضي.

وتتوقع تونس هذا العام استقبال حوالي تسعة ملايين سائح لأول مرة، بعد أن بدأت صناعة السياحة في التعافي من آثار هجمات إرهابية استهدفت سياحا في 2015.

كذلك ساهم فتح مكاتب صرف العملة الأجنبية في زيادة الاحتياطيات، وقال مسؤولون إن فتح 25 مكتب صرف هذا العام ساهم في رفع المخزون من العملة الأجنبية بشكل نسبي.

وأضافوا أن عمليات شراء العملة من هذه المكاتب في شهر يونيو الماضي بلغت سبعة مليارات دينار مقابل خمسة مليارات في شهر مايو الماضي.

ووافق البنك المركزي على الترخيص لعشرين مكتبا جديدا أيضا سيدخلون حيز النشاط قريبا بغاية تسهيل عمليات الصرف واستقطاب مزيد من العملة من السوق السوداء.

(الدولار = 2.87 دينار تونسي بتاريخ 16 أغسطس)

المصدر: "رويترز"