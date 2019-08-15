ترامب: الحرب التجارية مع الصين ستكون قصيرة

اعتبر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الحرب التجارية مع الصين ستكون قصيرة ولن تؤدي إلى الركود الاقتصادي.

وقال ترامب للصحفيين قبيل توجهه إلى ولاية نيوهامشير لإلقاء كلمة أمام أنصاره، اليوم الخميس: "أعتقد أنه كلما طال أمد الحرب التجارية، أصبحت الصين أضعف وأصبحنا نحن أقوى".

إقرأ المزيد

وأضاف: "عندي الشعور بأنها ستكون قصيرة".

ورد ترامب بـ "لا" على سؤال عما إذا كانت الحرب التجارية مع الصين ستؤدي إلى الركود الاقتصادي.

وأكد ترامب أنه ينوي الاتصال بالرئيس الصيني، شي جين بينغ، عبر الهاتف قريبا.

المصدر: تاس