صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي يرحب بتخفيف ظروف حبس رجل أعمال فرنسي

رحب مدير صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي كيريل ديميترييف، بقرار القضاء الروسي تخفيف شروط حبس فيليب ديلبال أحد الموقوفين في قضية مرتبطة بصندوق الاستثمار Baring Vostok.

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وعلق ديميترييف على قرار القضاء وضع ديلبال قيد الإقامة الجبرية، قائلا: "بالنيابة عن مجتمع الاستثمار الروسي والدولي، نرحب بقرار المحكمة تغيير الإجراء الاحترازي المتخذ بحق فيليب ديلبال، ووضعه قيد الإقامة الجبرية. وندعو إلى استخدام نفس الإجراء بحق الموظفين الروس والأجانب العاملين في صندوق Baring Vostok الموقوفين على ذمة التحقيق في هذه القضية".

وفي وقت سابق، التمس كيريل ديميترييف من محكمة منطقة باسماني بموسكو، ومحكمة مدينة موسكو، ولجنة التحقيق الروسية، تغيير ظروف حبس رجل الأعمال الأمريكي مايكل كالفي وغيره من موظفي Baring Vostok، إضافة إلى المواطنين الروسيين إيفان زيوزين، وفاجان أبغاريان.

وفي فبراير الماضي تم توقيف كالفي المؤسس وأحد الشركاء في صندوق Baring Vostok مع متهمين آخرين بينهم الفرنسي فيليب ديلبال، على ذمة التورط بعملية احتيال في صفقة أبرمت مع مصرف روسي.

المصدر: RT