الحكومة الروسية تعتمد استراتيجية لتطوير صادرات الخدمات حتى 2025

أعلن رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف أنه تبنى استراتيجية لتصدير الخدمات حتى عام 2025، تحدد أولويات عمل الحكومة في هذا المجال.

واعتبر رئيس الوزراء خلال اجتماع للحكومة اليوم أن سوق الخدمات سوق واعدة للغاية، مشيرا إلى أن روسيا ليست ممثلة في هذه السوق بالقدر الكافي.

ووضع مدفيديف هدفا أمام روسيا بأن يصل حجم صادرات قطاع الخدمات الروسي في ست سنوات إلى 100 مليار دولار.

وأشار مدفيديف إلى أنه تم تحديد الاتجاهات والأولويات التي يجب أن يسير العمل بها.

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وقال: "يتعلق الأمر بقطاعي النقل والبناء، بل وبمجال الخدمات عالية التكنولوجيا، بما في ذلك الملكية الطبية والتعليمية والفكرية وبعدد من المجالات الأخرى".

وذكر رئيس الحكومة أنه وقع استراتيجية أخرى طويلة الأجل لتطوير مجمع الحبوب حتى عام 2035 وعلق على ذلك قائلا: "هذه وثيقة مهمة جدا، لأن الحبوب من المنتجات الرئيسية في هيكل الصادرات الروسية" وأكد أن روسيا باتت تحتل مرتبة رائدة في مجال صادرات الحبوب.

المصدر: "نوفوستي"