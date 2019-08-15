مصر تصدر تعليمات جديدة تضبط عبور البضائع

أصدرت وزارة المالية المصرية اليوم قرارا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، تتعلق بضوابط وإجراءات نقل البضائع بنظام الترانزيت.

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وتضمنت التعديلات السماح بنقل البضائع الأجنبية غير خالصة الضريبة الجمركية إلى المستودعات المقامة خارج الموانئ أو إلى المناطق الحرة أو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة أو الموانئ الجافة أو أي موانئ أخرى وفقا لنظام الترانزيت بعد تقديم أحد الضمانات المقبولة جمركيا.

وذكر بيان للوزارة أن هذه التعديلات تستهدف توحيد آليات التقييم الجمركي للبضائع المنقولة بنظام الترانزيت بما يتوافق مع أحكام الاتفاقيات الدولية، والحد من إساءة استغلال الامتيازات الجمركية.

كذلك تضمنت التعديلات إلزام جمرك "الإفراج" بقبول القيمة الجمركية المذكورة بجمرك "الوصول" دون الإخلال بحق المستورد.

أوضح البيان أنه كان يتم في السابق تقييم قيمة البضائع الواردة بنظام الترانزيت مرتين إحداهما بجمرك "الوصول"، والثانية في جمرك "الإفراج"، بما كان يتسبب في بعض الأحوال باختلاف التقييم، وتأخر إجراءات الإفراج وأحيانا أخرى إساءة استغلال هذا النظام وإهدار المال العام.

ناصر حاتم

المصدر: RT