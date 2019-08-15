روسيا تجمع 20 مليار روبل من إصدار السندات رغم تقلبات السوق

نجحت وزارة المالية الروسية للأسبوع الثاني على التوالي في جني الأرباح من طرح السندات في السوق المحلية رغم التقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية، ما يعزز الثقة بالاقتصاد الروسي.

وذكرت الوزارة اليوم الخميس أن روسيا باعت سندات بقيمة 20 مليار روبل تستحق في نوفمبر 2025، مشيرة إلى أن الطلب على السندات تجاوز العرض، حيث قدر حجم الطلب بنحو 47 مليار روبل.

وكانت المالية الروسية قد جمعت الأسبوع الماضي 20 مليار روبل أيضا من طرح سندات لأجل خمس سنوات.

ويأتي الإقبال على السندات الروسية في ظل الاضطرابات التي تشهدها الأسواق العالمية في الآونة الأخيرة، ويربط الخبراء هذا الإقبال بأن المستثمرين يعتقدون أن البنك المركزي الروسي سيستمر في خفض أسعار الفائدة، وموجة البيع التي تشهدها السندات الأرجنتينية.

ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن المحلل لدى "كريدي سويس غروب" أليكسي بوغوريلوف، أن المستثمرين من الممكن أن يكونوا قد قرروا نقل أموالهم من السندات الأرجنتينية إلى أدوات مالية أكثر موثوقية.

المصدر: "فيستي"